Английский клуб, который в последний момент спасся от вылета из элиты, закупается по полной.

Лидс выкупил у Фейеноорда вингера Луиса Синистерру, сообщает официальный сайт клуба. Колумбиец подписал контракт на 5 лет – до июня 2027 года.

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Сумма трансфера традиционно не разглашается, однако пресса пишет о 25 миллионах евро. Таким образом, расходы Лидса в течение этого лета перевалили уже за 100 миллионов. Ранее для Джесси Марша приобрели Брендена Аронсона, Тайлера Адамса, Марка Року, Расмуса Кристенсена и Дарко Гьяби.

23-летний Синистерра переехал в Фейеноорд в 2019-м. За все время вингер отыграл в Нидерландах 109 матчей и забил 35 голов. В минувшем сезоне Луис дошел до финала Лиги конференций.