Лидс оформил трансфер хавбека сборной США
7 июля 09:49 - Читати українською
Американский полузащитник Тайлер Адамс попробует свои силы в АПЛ.
Лидс приобрел Адамса из Лейпцига, сообщает официальный сайт клуба. Сумма трансфера не разглашается, однако СМИ пишут, что англичане отдали 20 миллионов фунтов.
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23-летний Тайлер подписал контракт до 2027-го. Он провел в Бундеслиге три с половиной сезона. Страдал от травм, а после прихода Доменико Тедеско потерял место в основе Лейпцига.
Лидс продолжает комплектовать команду под Джесси Марша. Адамс – уже третий его старый знакомый после Аронсона (Лейпциг) и Кристенсена (Зальцбург).
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