Лидс приобрел Адамса из Лейпцига, сообщает официальный сайт клуба. Сумма трансфера не разглашается, однако СМИ пишут, что англичане отдали 20 миллионов фунтов.

Звезда сборной США перебрался в Лидс – первый летний трансфер аутсайдеров АПЛ

23-летний Тайлер подписал контракт до 2027-го. Он провел в Бундеслиге три с половиной сезона. Страдал от травм, а после прихода Доменико Тедеско потерял место в основе Лейпцига.

Лидс продолжает комплектовать команду под Джесси Марша. Адамс – уже третий его старый знакомый после Аронсона (Лейпциг) и Кристенсена (Зальцбург).