Англійський клуб, який в останній момент врятувався від вильоту з еліти, закупляється на повну.

Лідс викупив у Фейєнорда вінгера Луїса Сіністерру, повідомляє офіційний сайт клубу. Колумбієць підписав контракт на 5 років – до літа 2027-го.

Лідс оформив трансфер хавбека збірної США

Сума трансферу традиційно не розголошується, однак преса пише про 25 мільйонів євро. Таким чином витрати Лідса протягом цього літа перевалили вже за 100 мільйонів. Раніше для Джессі Марша придбали Брендена Аронсона, Тайлера Адамса, Марка Року, Расмуса Крістенсена та Дарко Г'ябі.

23-річний Сіністерра переїхав у Фейєнорд у 2019-му. За весь час вінгер відіграв у Нідерландах 109 матчів та забив 35 голів. У минулому сезоні Луїс дійшов до фіналу Ліги конференцій.