Главный тренер Реала Карло Анчелотти рискует остаться без работы в ближайшее время.

Руководство Реала готово расторгнуть контракт с Карло Анчелотти в случае вылета из Лиги чемпионов, сообщает Independent.

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Заменить итальянского специалиста может наставник ПСЖ Маурисио Почеттино, кандидатуру которого поддерживает президент королевского клуба Флорентино Перес. Действующий контракт Анчелотти со "сливочными" рассчитан до лета 2024-го.

Напомним, в первом поединке 1/8 финала ЛЧ Реал на выезде уступил ПСЖ (0:1), ответный матч запланирован на 9 марта.

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