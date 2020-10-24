Лидс в предыдущем туре потерпел первое домашнее поражение, обидно уступив Вулверхэмптону, поэтому сегодня подопечные Марсело Бьелсы были очень мотивированы. Впрочем, соперник был очень серьёзным – Астон Вилла не знала поражений в восьми последних матчах АПЛ, набрав за этот период 20 очков. Недавно бирмингемцы забили семь голов Ливерпулю и переиграли Лестер, поэтому встреча с Лидсом должна была быть очень интересной.

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Впрочем, противостояния не вышло. В первом тайме матч был равным и даже скучным, порадовав только тремя ударами в створ, однако во втором йоркширцы просто переехали бирмингемцев. На 55-й минуте счёт открыл Бэмфорд, которому удалось сыграть на добивании после удара Морено с левого края штрафной – Патрик стал вторым за 82 года футболистом в истории Лидса, которому удалось забить в трёх первых выездных матчах в элите подряд.

На 67-й минуте Бэмфорд получил передачу на линию полукруга перед штрафной, прицелился и послал мяч в правую девятку – 0:2. Ещё через семь минут он оформил хет-трик, обыгравшись в штрафной с Коштой, прорвавшись сквозь кучу защитников и неожиданно пробив в дальний угол – 0:3.

Таким образом, Бэмфорд дважды вошел в историю: он стал первым футболистом Лидса с 2003 года, которому удалось забить больше одного гола в выездном матче АПЛ, а также стал пятым гостевым автором хет-трика на Вилла Парк. Патрик вошел в компании Криса Саттона, Робби Фаулера, Гарета Бэйла и Серхио Агуэро. Кроме того, он стал вторым после Эрика Кантона футболистом, которому удалось забить шесть голов в шести первых матча Лидса в АПЛ.

Больше голов в матче не забивали. Лидс набрал 10 очков и поднялся на третью позицию в турнирной таблице АПЛ. Астон Вилла, имея в активе 12 зачётных баллов, пока остаётся второй.

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