Лідс у попередньому турі зазнав першої домашньої поразки, прикро поступившись Вулверхемптону, тож сьогодні підопічні Марсело Б'єлси були дуже вмотивовані. Втім, суперник випав дуже серйозний – Астон Вілла не знала поразок у восьми останніх матчах АПЛ, набравши за цей період 20 очок. Нещодавно бірмінгемці забили сім голів Ліверпулю та переграли Лестер, тож зустріч з Лідсом мала вийти дуже цікавою.

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Втім, яскравого протистояння не вийшло. В першому таймі матч був рівним і навіть нудним, потішивши тільки трьома ударами в площину, однак у другому йоркширці просто переїхали бірмінгемців. На 55-й хвилині рахунок відкрив Бемфорд, якому вдалося зіграти на добиванні після удару Морено з лівого краю штрафного – Патрік став другим за 82 роки футболістом в історії Лідса, якому вдалося забити в трьох перших виїзних матчах у еліті поспіль.

На 67-й хвилині Бемфорд отримав передачу на лінію півкола перед штрафним, прицілився та спрямував м'яч у праву дев'ятку – 0:2. Ще за сім хвилин він оформив хет-трик, обігравшись у штрафному з Коштою, продершись крізь купу захисників та несподівано пробивши в дальній кут – 0:3.

Таким чином, Бемфорд двічі увійшов до історії: він став першим футболістом Лідса з 2003 року, якому вдалося забити більше одного голу у виїзному поєдинку АПЛ, а також став п'ятим гостьовим автором хет-трика на Вілла Парк. Патрік увійшов до компанії Кріса Саттона, Роббі Фаулера, Гарета Бейла та Серхіо Агуеро. Крім того, він став другим після Кантона футболістом, якому вдалося забити шість голів у шести перших матча Лідса в АПЛ.

Більше голів у матчі не забивали. Лідс набрав 10 очок і піднявся на третю позицію в турнірній таблиці АПЛ. Астон Вілла, зазнавши першої поразки в сезоні, має в активі 12 залікових балів і поки що залишається другою.

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