Американец возглавил "павлинов" в последний день зимы и помог команде сохранить прописку в АПЛ. Теперь Марш получил возможность строить свою команду, а не полагаться на наследие Марсело Бьелсы.

Ньюкасл объявил о трансфере защитника Астон Виллы

Вторым летним новичком Лидса стал правый защитник Расмус Кристенсен, сообщает официальный сайт клуба. Как и в случае с Бренденом Ааронсоном, датчанин переходит из РБ Зальцбург. Оба работали с Джесси Маршем в составе австрийских "красных быков".

Датчанин подписал с "павлинами" контракт на 5 лет. Зальцбург получил за одного из своих лидеров 12 млн евро компенсации. В прошлом сезоне Кристенсен провел 44 матча на клубном уровне (забил 10 голов и отдал 8 ассистов).

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