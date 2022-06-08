Ньюкасл объявил о трансфере защитника Астон Виллы
19:32 - Читати українською
Защитник Ньюкасла Мэтт Таргет продолжит выступать в команде Эдди Хау.
"Сороки" остались довольны выступлениями 26-летнего шотландца и подписали с ним полноценный контракт на четыре сезона, сообщает официальный сайт клуба.
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Следует заметить, что уже вторую половину сезона 2021/22 Таргет провел в Ньюкасле. Правда, на правах аренды из Астон Виллы. Бирмингемцы заработали на этом переходе 15 миллионов евро.
"Я очень рад подписать контракт с этим клубом. Действительно счастлив быть здесь", – отметил Таргет.
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