"Сороки" остались довольны выступлениями 26-летнего шотландца и подписали с ним полноценный контракт на четыре сезона, сообщает официальный сайт клуба.

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Следует заметить, что уже вторую половину сезона 2021/22 Таргет провел в Ньюкасле. Правда, на правах аренды из Астон Виллы. Бирмингемцы заработали на этом переходе 15 миллионов евро.

"Я очень рад подписать контракт с этим клубом. Действительно счастлив быть здесь", – отметил Таргет.

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