Лідс готовий пролонгувати угоду з Б'єлсою

Англійський Лідс не збирається припиняти співпрацю з аргентинським фахівцем Марсело Б'єлсою.

"Наступного тижня власник контрольного пакета Лідса Андреа Радрідзані зустрінеться з 65-річним аргентинцем, щоб продовжити з ним контракт", – зазначив журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Нагадаємо, Лідс під керівництвом Б'єлси за два матчі до фінішу Чемпіоншипа завоював право виступити в Прем'єр-лізі Англії в наступному сезоні.

Додамо, що знаменитий клуб востаннє виступав в АПЛ ще в сезоні 2003/04, тобто 16 років тому.

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