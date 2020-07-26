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Лідс готовий пролонгувати угоду з Б'єлсою

12:13 - Читать на русском
Лідс готовий пролонгувати угоду з Б'єлсою
Марсело Б'єлса / Reuters

Англійський Лідс не збирається припиняти співпрацю з аргентинським фахівцем Марсело Б'єлсою.

"Наступного тижня власник контрольного пакета Лідса Андреа Радрідзані зустрінеться з 65-річним аргентинцем, щоб продовжити з ним контракт", – зазначив журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

Лідс повернувся в АПЛ після 16 років очікувань – команді Б'єлси навіть не довелось виходити на поле

Нагадаємо, Лідс під керівництвом Б'єлси за два матчі до фінішу Чемпіоншипа завоював право виступити в Прем'єр-лізі Англії в наступному сезоні.

Додамо, що знаменитий клуб востаннє виступав в АПЛ ще в сезоні 2003/04, тобто 16 років тому.

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Теги
Англія Лідс Лідс Марсело Марсело Б'єлса
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