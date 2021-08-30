"Павлины" договорились о трансфере валлийца, утверждает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Норвич подписал "пожарного" Ливерпуля из Германии

МЮ продаст Джеймса за 24 млн фунтов плюс бонусы. Фланговый нападающий согласовал детали личного контракта с Лидсом. На вторник запланирован медосмотр вингера и окончательное закрытие сделки.

Напомним, что Дэниел Джеймс перешел в Манчестер Юнайтед летом 2019-го за 15 млн фунтов. Однако, стать основным на Олд Траффорд не сумел. В его активе 74 матча во всех турнирах за манкунианцев, в которых забил 9 мячей и оформил 9 ассистов.

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