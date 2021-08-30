"Павичі" домовилися про трансфер валлійця, стверджує журналіст Фабріціо Романо в своєму твіттері.

Норвіч підписав "пожежника" Ліверпуля з Німеччини

МЮ продасть Джеймса за 24 млн фунтів плюс бонуси. Фланговий нападник узгодив деталі особистого контракту з Лідсом. На вівторок запланований медогляд вінгера та остаточне закриття угоди.

Нагадаємо, що Деніел Джеймс перейшов у Манчестер Юнайтед влітку 2019-го за 15 млн фунтів. Проте, стати основним на Олд Траффорд не зумів. У його активі 74 матчі в усіх турнірах за манкуніанців, у яких забив 9 м'ячів і оформив 9 асистів.

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