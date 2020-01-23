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Лидеры Тоттенхэма отреагировали на слухи о конфликте с Моуринью

16:15 66 Читати українською
Лидеры Тоттенхэма отреагировали на слухи о конфликте с Моуринью
Жозе Моуринью / Сайт Тоттенхэма

Игроки Тоттенхэма рассказали об отношениях с Жозе Моуринью, который якобы не может найти общий язык со своими подопечными.

38’ Деле Алли
79’ Сон Хын Мин
 
Теему Пуккі 68’
38’ Деле Алли
68’ Теему Пуккі
79’ Сон Хын Мин

Вратарь Уго Льорис и форвард Сон Хын Мин заверили, что в работе с португальцем нет никаких проблем.

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"Атмосфера в команде отличная. Я могу сказать вам, что все игроки готовы бороться за нового менеджера и его помощников", – подчеркнул капитан "шпор" в комментарии Sky Sports. Кореец пидтвердтив слова одноклубника: "Каждый из наших игроков счастлив, все хорошо работают".

Напомним, вчера (22 января) Тоттенхэм одолел Норвич (2:1) и прервал свою серию из четырех матчей без побед в АПЛ.

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Теги
Англия Жозе Моуринью Жозе Моуринью Тоттенхэм - Норвич Уго Льорис Уго Льорис Сон Хын Мин Сон Хын Мин Тоттенхэм Тоттенхэм
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