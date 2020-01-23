Лидеры Тоттенхэма отреагировали на слухи о конфликте с Моуринью

Игроки Тоттенхэма рассказали об отношениях с Жозе Моуринью, который якобы не может найти общий язык со своими подопечными.

Вратарь Уго Льорис и форвард Сон Хын Мин заверили, что в работе с португальцем нет никаких проблем.

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"Атмосфера в команде отличная. Я могу сказать вам, что все игроки готовы бороться за нового менеджера и его помощников", – подчеркнул капитан "шпор" в комментарии Sky Sports. Кореец пидтвердтив слова одноклубника: "Каждый из наших игроков счастлив, все хорошо работают".

Напомним, вчера (22 января) Тоттенхэм одолел Норвич (2:1) и прервал свою серию из четырех матчей без побед в АПЛ.

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