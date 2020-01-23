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Лідери Тоттенхема відреагували на чутки про конфлікт з Моурінью

16:15 935 Читать на русском
Лідери Тоттенхема відреагували на чутки про конфлікт з Моурінью
Жозе Моурінью / Сайт Тоттенхема

Гравці Тоттенхема розповіли про стосунки з Жозе Моурінью, який нібито не може знайти спільну мову зі своїми підопічними.

38’ Деле Аллі
79’ Сон Хин Мін
 
Теему Пуккі 68’
38’ Деле Аллі
68’ Теему Пуккі
79’ Сон Хин Мін

Воротар Уго Льоріс і форвард Сон Хин Мін запевнили, що у роботі з португальцем немає жодних проблем.

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"Атмосфера у команді чудова. Я можу сказати вам, що всі гравці готові боротися за нового менеджера та його помічників", – підкреслив капітан "шпор" у коментарі Sky Sports. Кореєць підтвердтив слова одноклубника: "Кожен з наших гравців щасливий, всі добре працюють".

Нагадаємо, вчора (22 січня) Тоттенхем здолав Норвіч (2:1) і перервав свою серію з чотирьох матчів без перемог в АПЛ.

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Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Тоттенхем - Норвіч Уго Льоріс Уго Льоріс Сон Хин Мін Сон Хин Мін Тоттенхем Тоттенхем
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