Лідери Тоттенхема відреагували на чутки про конфлікт з Моурінью

Гравці Тоттенхема розповіли про стосунки з Жозе Моурінью, який нібито не може знайти спільну мову зі своїми підопічними.

Воротар Уго Льоріс і форвард Сон Хин Мін запевнили, що у роботі з португальцем немає жодних проблем.

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"Атмосфера у команді чудова. Я можу сказати вам, що всі гравці готові боротися за нового менеджера та його помічників", – підкреслив капітан "шпор" у коментарі Sky Sports. Кореєць підтвердтив слова одноклубника: "Кожен з наших гравців щасливий, всі добре працюють".

Нагадаємо, вчора (22 січня) Тоттенхем здолав Норвіч (2:1) і перервав свою серію з чотирьох матчів без перемог в АПЛ.

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