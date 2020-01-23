Манчестер Юнайтед уступил Бернли, Лестер разгромил Вест Хэм, Тоттенхэм вырвал победу над Норвичем

В среду, в рамках 24-го тура чемпионата Англии, состоялось три поединка. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2019/20, 24-й тур

Лестер – Вест Хэм – 4:1

Голы: Барнс, 24, Перейра, 45+6, Перес, 81 (пен.), 88 – Нобл, 49 (пен.)

Тоттенхем – Норвич – 2:1

Голы: Алли, 38, Сон Хын Мин, 79 – Пукки, 70 (пен.)

Манчестер Юнайтед – Бернли – 0:2

Голы: Вуд, 39, Родригес, 56

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Лестер еще в первом тайме фактически снял все вопросы о победителе дуэли с Вест Хэмом. Уже на пятой минуте Джейми Варди вышел один на один с голкипером "молотков" Дарреном Рэндольфом, однако не смог его обыграть. В середине тайма "лисы" разыграли отличную комбинацию и шаг за шагом, перепасовываясь, оказались во вратарской площадке, где, после передачи Рикарду Перейры, мяч в пустые ворота переправил Харви Барнс. За две минуты до окончания первого тайма поле из-за травмы вынужден был покинуть Варди. А на шестой добавленной минуте уже Барнс ассистировал Перейре, который голом в раздевалку перевернул все планы Дэвида Мойеса.

После перерыва Уилфред Ндиди нарушил правила в своей штрафной и рефери назначил одиннадцатиметровый, который успешно реализовал Марк Нобл. Под конец матча дублем отметился Айозе Перес и довел счет до неприличного. Наш Андрей Ярмоленко участия в матче не принимал – украинец продолжает восстанавливаться после травмы.

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Команда Моуринью на своем поле принимала откровенного аутсайдера АПЛ, представителя последней строчки турнирной таблицы Норвич. Хорошую возможность выйти вперед в начале матча потерял Эрик Ламела, с ударом которого справился голкипер гостей Тим Крул. Лишь под конец тайма Делле Алли сумел открыть счет, опередив на мгновение голкипера после прострела Сержа Орье.

После перерыва Райан Сессеньон выполнил слишком грубый подкат и судья указал на "точку". Статус кво с пенальти восстановил Теему Пукки. За десять минут до окончания матча Сон Хын Мин головой вывел "шпор" вперед, после того как мяч отскочил от одного из защитников. Этот гол стал последним во встрече.

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"Красные дьяволы" в этом матче вновь продемонстрировали полное неумение противостоять аутсайдеру. Не зря, Улле Гуннар Сульшер решил обратиться к спортивному психологу с целью разобраться, почему команда часто теряет очки в матчах с клубами из нижней части турнирной таблицы. Первый опасный момент в матче возник именно у ворот Де Хеа – Крис Вуд с близкого расстояния пробил мимо левой стойки. Под конец тайма Бен Ми высоко выпрыгнул после подачи со штрафного и головой сбросил Вуду под удар – 0:1.

После перерыва Джей Родригес с угла вратарской мощно пробил в девятку и мяч рикошетом от перекладины влетел в ворота. На последней минуте Люк Шоу все-таки забил в ворота гостей, однако арбитр гол отменил, фиксируя нарушения правил.

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