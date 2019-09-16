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Лидеры 12 фанатских группировок Ювентуса арестованы

14:30 42 Читати українською
Лидеры 12 фанатских группировок Ювентуса арестованы
Фанаты Ювентуса / AFP

Лидеры ультрас Ювентуса задержаны из-за обвинений в вымогательстве и применении насилия.

Итальянская полиция арестовала лидеров 12 фанатских группировок Ювентуса по обвинению в вымогательстве и применении насилия, сообщает Tuttosport.

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Фанатскими группировками была создана преступная группа, которая обвиняется в шантаже при отягчающих обстоятельствах, отмывании денег и насилии.

С заявлением в полицию более года назад обратились представители Ювентуса. Туринский клуб в конце сезона 2017/18 отменил некоторые привилегии для организованных групп фанатов, что вызвало недовольство с их стороны.

Группировка добивались от клуба вернуть прежние привилегии и билеты на домашние матчи, чтобы заниматься их спекуляцией. Правоохранительные органы продолжают обыски в ряде итальянских городов. Расследование ведется в отношении 40 человек, подозреваемых в связях с преступной группировкой.

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