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Ювентус на выезде не смог переиграть Фиорентину: 3-й тур Серии А, матчи субботы

18:34 23 Читати українською
Ювентус на выезде не смог переиграть Фиорентину: 3-й тур Серии А, матчи субботы
Фиорентина выглядела острее своих оппонентов.

"Фиалки" и "зебры" расписали мировую ничью (0: 0).

 

В 3-м туре Серии А Ювентус на выезде не смог переиграть Фиорентину. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2019/2020, 3-й тур

Фиорентина – Ювентус – 0:0

Наполи – Сампдория – начало матча в 19:00

Интер – Удинезе – начало матча в 21:45

В 3-м туре Серии А Фиорентина принимала Ювентус. Хозяева, несмотря на превосходство соперника в контроле мяча, выглядели острее в первом тайме и имели несколько возможностей открыть счет. Сначала Кьеза потерял не реализовал отличный шанс, получив передачу в штрафной и пробив, но попал прямо в голкипера. А в конце тайма Энрике Далберт освободился от опеки и замкнул прострельную передачу ударом головой в левый угол ворот, но Щенсны справился. Во втором тайме "фиалки" имели больше шансов открыть счет, однако хозяевам не хватало уверенности в завершающей стадии. В конце концов, до конца поединка команды так и не сумели определить победителя. В итоге – сухая ничья 0:0.

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Фиорентина - Ювентус Фиорентина Фиорентина Ювентус Ювентус Италия
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