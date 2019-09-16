Лідери 12 фанатських угруповань Ювентуса заарештовані

Лідери ультрас Ювентуса затримані через звинувачення у здирництві і застосуванні насильства.

Італійська поліція заарештувала лідерів 12 фанатських угруповань Ювентуса за звинуваченням у здирництві і застосуванні насильства, повідомляє Tuttosport.

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Фанатськими угрупованнями була створена злочинна група, яка звинувачується у шантажі при обтяжуючих обставинах, відмиванні грошей і насильстві.

Із заявою в поліцію понад рік тому звернулися представники Ювентуса. Туринський клуб в кінці сезону 2017/18 скасував деякі привілеї для організованих груп фанатів, що викликало невдоволення з їхнього боку.

Угруповання вимагали від клубу повернути колишні привілеї і квитки на домашні матчі, щоб займатися їх спекуляцією. Правоохоронні органи продовжують обшуки в низці італійських міст. Розслідування ведеться щодо 40 осіб, підозрюваних у зв'язках із злочинним угрупуванням.

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