Легіонер донецького Шахтаря Лассіна Траоре успішно переніс операцію. Про це пише клубна прес-служба "гірників".

Зірковий легіонер Шахтаря зазнав серйозної травми – журналіст озвучив терміни відновлення форварда

"Ми всі з тобою, Траоре! Бажаємо нападникові якнайшвидшого одужання! Залишайся сильним", – пишуть "червоно-чорні" у соціальних мережах.

Нагадаємо, у гравця діагностували відрив сухожилля чотириголового м’яза стегна. Операцію форварду робили у Фінляндії. Футболіст пропустить осінню частину сезону.

Лассіна Траоре виступає за "гірників" з літа 2021 року. Цього сезону 22-річний нападник узяв участь у 3 іграх УПЛ і забив 2 м’ячі.