Похоже, что представители чемпионата Саудовской Аравии могут забыть о звездных трансферах на некоторое время.

Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF), который финансирует 4 крупнейших клуба страны (Аль-Наср, Аль-Хиляль, Аль-Ахли и Аль-Иттихад), ввел ограничения на их финансирование, сообщает AS.

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Таким образом, клубы могут осуществлять трансферы, но должны их оформлять только собственными силами. Поэтому они вряд ли смогут позволить себе такие громкие подписания, которые провели летом 2023-го года.

Добавим, что Аль-Хиляль возглавляет турнирную таблицу с 53 очками, Аль-Наср второй с 46 пунктами, а Аль-Ахли третий с 40 баллами. Аль-Иттихад, даже несмотря на подписание Бензема и Канте, лишь на восьмом месте.

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