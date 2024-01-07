Первая половина для Хендерсона в Саудовской Аравии получилась провальной – игроку некомфортно играть в жару, на матче почти невозможно собрать аншлаг (заполняемость в среднем 7800 на стадионе, который вмещает 35 тысяч). К тому же, из Аль-Иттифака ушел Иан Фостер – ассистент Стивена Джеррарда, который помог убедить Хендерсона перейти в Саудовскую Аравию.

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Именно поэтому уже этой зимой Джордан рассматривает вариант с возвращением в Англию, информирует Daily Mail. Для этого хавбек может пожертвовать немалой суммой. Его зарплата в Аль-Иттифаке составляет 700 тысяч фунтов стерлингов в неделю, однако они освобождаются от налогов, если игрок будет играть хотя бы 2 года по этому контракту. В противном случае Хендерсон обязан уплатить 7 млн фунтов налогов.

Также Джордан должен согласиться на существенное сокращение зарплаты. Экс-капитана Ливерпуля связывают с Ньюкаслом, Фулхэмом и Кристал Пэлас. В текущем сезоне Хендерсон провел 19 матчей за Аль-Иттифак, в которых отметился 5 ассистами.

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