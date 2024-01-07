Схоже, що представники чемпіонату Саудівської Аравії можуть забути про зіркові трансфери на деякий час.

Фонд державних інвестицій уряду Саудівської Аравії (PIF), який фінансує 4 найбільші клуби країни (Аль-Наср, Аль-Хіляль, Аль-Ахлі та Аль-Іттіхад), ввів обмеження на їхнє фінансування, повідомляє AS.

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Таким чином, клуби мають змогу здійснювати трансфери, але мають їх оформлювати лише власними силами. Через це вони навряд зможуть дозволити собі такі гучні підписання, які провели влітку 2023-го року.

Додамо, що Аль-Хіляль очолює турнірну таблицю з 53 очками, Аль-Наср другий з 46 пунктами, а Аль-Ахлі третій з 40 балами. Аль-Іттіхад, навіть попри підписання Бензема та Канте, лише на восьмому місці.

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