"Стартовые минуты, где-то 15 минут – начали мощно. Выбегали в атаку, были качественные предпосылки, чтобы забивать, но не сумели правильно распорядиться мячом. Затем пропустили необязательный гол. После этого команда будто сама не поверила в собственные возможности. Хотя моменты были. Проигрывали очень много единоборств один в один.

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Много ли претензий к подопечным? Ошибок достаточно. У нас впереди очень серьезный календарь. Плюс трудные переезды в Польшу и обратно в Украину. Да, сейчас нет результата, но команда в любом случае не опускает руки. Разговаривали с игроками. Все готовы исправлять ситуацию", – цитирует Кривенцова пресс-служба Зари.

Следующий матч луганчане проведут 5 ноября на поле аутсайдера УПЛ – Вереса.

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