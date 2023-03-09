28-летний игрок Зари недавно перенес клиническую смерть. Греческий АЕК, которому принадлежит Данченко, организовал и профинансировал его лечение. Футболист вернулся в Украину, но пока не приступил к тренировкам.

АЭК прислал за Данченко самолет и взял на себя его лечение – лидер Зари недавно перенес клиническую смерть

По информации ТаТоТаке, несмотря на положительные результаты осмотра, врачи пока не допускают Данченко к интенсивным тренировкам и тем более к занятиям в общей группе. Защитнику, вероятно, потребуется второе обследование, после которого возможно будет сделать прогнозы по его возвращению на поле.

Напомним, что в составе Зари Данченко выступает на правах аренды. В этом сезоне он отыграл в 15 матчах. Защитник результативными действиями не отличился.

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