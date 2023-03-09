28-річний гравець Зорі нещодавно переніс клінічну смерть. Грецький АЕК, якому належить Данченко, організував та профінансував його лікування. Футболіст повернувся до України, але поки не розпочав тренування.

АЕК прислав за Данченком літак та взяв на себе його лікування – лідер Зорі нещодавно переніс клінічну смерть

За інформацією ТаТоТаке, попри позитивні результати огляду, лікарі поки що не допускають Данченка до інтенсивних тренувань і тим більше занять у загальній групі. Захиснику, ймовірно, знадобиться друге обстеження, після якого можливо буде зробити прогнози щодо його повернення на поле.

Нагадаємо, що у складі Зорі Данченко виступає на правах оренди. В цьому сезоні він відіграв в 15 матчах. Захисник результативними діями не відзначився.

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