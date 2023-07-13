Максим Имереков близок к переходу в чемпионат Греции.

Защитник Зари Максим Имереков может перебраться в греческую Суперлигу. По сообщение LegionersUA, на 32-летнего оборонца претендует местный Атромитос.

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Контракт Имерекова с луганчанами действовал до 30 июня 2023 года, поэтому в случае трансфера украинец переедет в пригород Афин в статусе свободного агента.

Напомним, Максим – воспитанник Шахтера. Выступал за запорожский Металлург, Александрию, Десну, белорусские Белшину и Торпедо-БелАЗ, кипрский Эрмис. В прошлом сезоне провел за "мужиков" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

К слову, Атромитос занял в турнирной таблице Суперлиги Греции восьмую строчку, избежав понижения в классе.

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