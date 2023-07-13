Максим Імереков близький до переходу у чемпіонат Греції.

Захисник Зорі Максим Імереков може перебратися у грецьку Суперлігу. За повідомлення LegionersUA, на 32-річного оборонця претендує місцевий Атромітос.

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Контракт Імерекова з луганцями був чинний до 30 червня 2023 року, тож у разі трансферу українець переїде у передмістя Афін у статусі вільного агента.

Нагадаємо, Максим – вихованець Шахтаря. Виступав за запорізький Металург, Олександрію, Десну, білоруські Белшину і Торпедо-БелАЗ, кіпрський Ерміс. Минулого сезону провів за "мужиків" 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

До слова, Атромітос посів у турнірній таблиці Суперліги Греції восьму сходинку, уникнувши пониження у класі.

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