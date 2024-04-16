Звягель в своем Instagram сообщил о подписании Андрея Близниченко, который находился в статусе свободного агента. Срок контракта пока неизвестен.

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"Президент ПФК Звягель Дмитрий Костюк везет легенду украинской Премьер-лиги Андрея Близниченко домой, в Звягель!" – говорится в посте.

Напомним, что недавно Близниченко заявлял, что пошел бы работать в команду Юрия Вирта, но информации о приходе нового тренера в Звягель пока нет. Андрей с января 2024-го года находился без клуба после разрыва контракта с Вересом. Интересно, что вингер был лучшим бомбардиром ровенчан в прошлом сезоне.

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