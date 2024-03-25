Звягель продовжує підсилювати склад команди вже після поновлення Другої ліги.

Звягель на офіційній Facebook-сторінці повідомив про ще двох новачків команди – Жаржу Мозеса та Івана Мартинова.

"Матінко Господня": дивовижний промах по порожніх воротах у матчі чемпіонату України – не витримав навіть коментатор

Перший приєднався до лідера Другої ліги з Полісся. 20-річний захисник з Гамбії став гравцем Звягеля на правах оренди. 17-річний Мартинов став повноцінним гравцем Звягеля, перебравшись з Металіста 1925 U-19.

Слід додати, що Іван пройшов школи Шахтаря, Динамо та Колоса. За інформацією Transfermarkt, його контракт розрахований до 30 червня 2026 року.

Друга ліга: Звягель впевнено переміг аутсайдера – екс-гравець Арсенала забив у дебютному матчі в Україні