Лідер СК Дніпро-1 назвав головне відкриття УПЛ та виділив найскладнішого опонента: "З ним було важко"
Півзахисник дніпрян Олексій Гуцуляк відзначив прогрес низки футболістів у чемпіонаті України.
– Три найкращих гравці СК Дніпро-1 відрізку першої частини чемпіонату?
– Піхальонок, Філіппов і Сваток.
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– Три найкращих гравці УПЛ без урахування представників СК Дніпро-1?
– Судаков, Буяльський і Зубков.
– Декілька прізвищ, які тебе здивували та стали відкриттям?
– На мою думку, Бражко, в якого дуже великий прогрес.
– Лівий захисник якоїсь команди, проти кого було важкувато?
– Матвієнко. З ним було важко грати. Дубінчак неприємний, але він з нами вийшов наприкінці матчу, тому ми трошки лише перетнулися, – сказав Гуцуляк у коментарі "ТаТоТаке".
Нагадаємо, Олексій – вихованець Карпат. У складі СК Дніпро-1 виступає з серпня 2021 року. У поточному сезоні у 21-му матчі забив 5 голів і віддав 3 асисти. Transfermarkt оцінює його в 1,8 млн євро.
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