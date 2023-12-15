– Три найкращих гравці СК Дніпро-1 відрізку першої частини чемпіонату?

– Піхальонок, Філіппов і Сваток.

"Не знаю, кому ще треба забити": Гуцуляк зізнався, що мріє отримати виклик у збірну України

– Три найкращих гравці УПЛ без урахування представників СК Дніпро-1?

– Судаков, Буяльський і Зубков.

– Декілька прізвищ, які тебе здивували та стали відкриттям?

– На мою думку, Бражко, в якого дуже великий прогрес.

– Лівий захисник якоїсь команди, проти кого було важкувато?

– Матвієнко. З ним було важко грати. Дубінчак неприємний, але він з нами вийшов наприкінці матчу, тому ми трошки лише перетнулися, – сказав Гуцуляк у коментарі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Олексій – вихованець Карпат. У складі СК Дніпро-1 виступає з серпня 2021 року. У поточному сезоні у 21-му матчі забив 5 голів і віддав 3 асисти. Transfermarkt оцінює його в 1,8 млн євро.

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