Лидер Шахтера признался, какая обстановка была в раздевалке "горняков" после победы над Ренном
24 февраля 14:08 - Читати українською
Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко поделился впечатлениями от выхода в 1/8 финала Лиги Европы.
осн. час ( 1 : 0 )
пен. ( 4 : 5 )
завершено
52’ Карл Токо-Экамби
106’ Ибрагим Салах
Жанюэль Белосян 119’
52’ Карл Токо-Экамби
106’ Ибрагим Салах
119’ Жанюэль Белосян
"Надеюсь, что мы создали повод для гордости, чтобы гордились нами, украинским клубом. Думаю, это было очень важно. Пенальти можно забить, а можно не забить – это нормально, это такое дело.
Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
В раздевалке эмоций почти не было, потому что все опустошены, уже ничего не осталось", – цитирует Бондаренко Tribuna.
Напомним, Шахтер одолел Ренн в серии пенальти и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. "Горняки" уже узнали имя нового соперника – им стал нидерландский Фейеноорд.
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