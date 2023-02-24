"Надеюсь, что мы создали повод для гордости, чтобы гордились нами, украинским клубом. Думаю, это было очень важно. Пенальти можно забить, а можно не забить – это нормально, это такое дело.

Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы

В раздевалке эмоций почти не было, потому что все опустошены, уже ничего не осталось", – цитирует Бондаренко Tribuna.

Напомним, Шахтер одолел Ренн в серии пенальти и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. "Горняки" уже узнали имя нового соперника – им стал нидерландский Фейеноорд.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы – Зинченко едет в Португалию, МЮ снова против испанцев