"Сподіваюсь, що ми створили привід для гордості, щоб пишались нами, українським клубом. Думаю, це було дуже важливо. Пенальті можна забити, а можна не забити – це нормально, це така справа.

Шахтар дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи

В роздягальні емоцій майже не було, тому що всі спустошені, вже нічого не залишилось", – цитує Бондаренка Tribuna.

Нагадаємо, Шахтар здолав Ренн у серії пенальті та вийшов у 1/8 фіналу Ліги Європи. "Гірники" вже дізнались ім'я нового суперника – ним став нідерландський Фейєнорд.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи – Зінченко їде в Португалію, МЮ знову проти іспанців