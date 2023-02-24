Лідер Шахтаря зізнався, яка обстановка була в роздягальні "гірників" після перемоги над Ренном
14:08 - Читать на русском
Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко поділився враженнями від виходу в 1/8 фіналу Ліги Європи.
осн. час ( 1 : 0 )
пен. ( 4 : 5 )
завершено
52’ Карл Токо-Екамбі
106’ Ібрагім Салах
Жанюель Белосян 119’
52’ Карл Токо-Екамбі
106’ Ібрагім Салах
119’ Жанюель Белосян
"Сподіваюсь, що ми створили привід для гордості, щоб пишались нами, українським клубом. Думаю, це було дуже важливо. Пенальті можна забити, а можна не забити – це нормально, це така справа.
Шахтар дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи
В роздягальні емоцій майже не було, тому що всі спустошені, вже нічого не залишилось", – цитує Бондаренка Tribuna.
Нагадаємо, Шахтар здолав Ренн у серії пенальті та вийшов у 1/8 фіналу Ліги Європи. "Гірники" вже дізнались ім'я нового суперника – ним став нідерландський Фейєнорд.
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