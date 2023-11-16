"Он – очень хороший тренер, с ним было приятно работать. У него креативный и много идей. Он изменил наш стиль игры, и мы называли его маленьким гением.

Судаков признался, кем увлекается в сборной Италии и на что бы променял выход Украины на чемпионат Европы.

Но он показал, что он – великий гений. За время его работы получил много знаний по поводу того, как двигаться на поле и контролировать мяч", – сказал Судаков в комментарии La Gazzetta dello Sport

Напомним, Де Дзерби работал в Шахтере в сезоне 2021/22. Итальянец был вынужден покинуть Украину из-за вторжения России и начала активных боевых действий.

В настоящее время специалист возглавляет Брайтон. Команда Де Дзерби занимает 8 строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 19 зачетных баллов.

Де Дзерби не получил достойного признания в Шахтере – теперь итальянец творит моду в АПЛ и влюбляет в свой футбол Гвардиолу