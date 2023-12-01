Защитник Руха Богдан Слюбик попал на радары клубов Бундеслиги, сообщает Football.ua.

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По информации источника, 19-летний футболист заинтересовал берлинский Унион и Вольфсбург. Интерес к игроку возник после успешно выступления Руха в Юношеской лиге УЕФА в прошлом сезоне. Отмечается, что скауты обоих немецких клубов воочию наблюдали за игрой Слюбика во время товарищеского поединка между молодежными сборными Украины и Германии, который состоялся в сентябре этого года.

К слову, ранее Футбол 24 также сообщал о заинтересованности к Богдану со стороны Лацио и Динамо.

Напомним, контракт Слюбика с Рухом рассчитан до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне он провел за "черно-желтых" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

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