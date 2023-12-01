Захисник Руха Богдан Слюбик потрапив на радари клубів Бундесліги, повідомляє Football.ua.

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За інформацією джерела, 19-річний футболіст зацікавив берлінський Уніон та Вольфсбург. Інтерес до гравця виник після успішно виступу Руха в Юнацькій лізі УЄФА минулого сезону. Зазначається, що скаути обох німецьких клубів на власні очі спостерігали за грою Слюбика під час товариського поєдинку між молодіжними збірними України та Німеччини, який відбувся у вересні цього року.

До слова, раніше Футбол 24 також повідомляв про зацікавленість до Богдана з боку Лаціо та Динамо.

Нагадаємо, контракт Слюбика з Рухом розрахований до 30 червня 2027 року. У поточному сезоні він провів за "чорно-жовтих" 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи. Transfermarkt оцінює його в 500 тисяч євро.

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