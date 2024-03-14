Повреждение Юрия Климчука оказалось значительно серьезнее, чем казалось на первый взгляд.

Форвард Руха Юрий Климчук больше не сыграет в текущем сезоне, сообщает клубный сайт.

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26-летний капитан львовской команды травмировался в матче 20-го тура УПЛ против СК Днепр-1 (0:1) и был заменен на 57-й минуте. Как оказалось впоследствии, нападающий получил надрыв задней крестообразной связки и в ближайшее время будет прооперирован в Польше.

По словам руководителя медицинской службы "желто-черных" Юрия Полигаса, это давняя травма – первый дискомфорт Юрий почувствовал еще в начале зимних сборов, после неудачного приземления на колено. По предварительным данным, восстановление Климчука займет от 3-4 месяца в лучшем случае, если удастся сохранить собственную связку. Если же хирург решит делать полную реконструкцию связки, то восстановление игрока продлится до 6 месяцев.

К слову, в середине февраля надолго выбыл из строя из-за травмы Марко Сапуга, который был капитаном Руха до Климчука.

Напомним, В текущем сезоне форвард провел за Рух 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

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