Ушкодження Юрія Климчука виявилось значно серйознішим, ніж здавалось на перший погляд.

Форвард Руха Юрій Климчук більше не зіграє у поточному сезоні, повідомляє клубний сайт.

Капітан Руха вилетів на 8-9 місяців – наслідки прикрої травми і операції

26-річний капітан львівської команди травмувався у матчі 20-го туру УПЛ проти СК Дніпро-1 (0:1) і був замінений на 57-й хвилині. Як виявилось згодом, нападник зазнав надриву задньої хрестоподібної зв'язки і найближчим часом буде прооперований у Польщі.

За словами керівника медичної служби "жовто-чорних" Юрія Полігаса, це давня травма – перший дискомфорт Юрій відчув ще на початку зимових зборів, після невдалого приземлення на коліно. За попередніми даними, відновлення Климчука займе від 3-4 місяці у кращому випадку, якщо вдасться зберегти власну зв'язку. Якщо ж хірург вирішить робити повну реконструкцію зв'язки, то відновлення гравця триватиме до 6 місяців.

До слова, в середині лютого надовго вибув зі строю через травму Марко Сапуга, який був капітаном Руха до Климчука.

Нагадаємо, у поточному сезоні форвард провів за Рух 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 3 асисти.

Жирона для ще одного українця – недооцінена зірка Руху, доленосна місія Смалійчука