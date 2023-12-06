Форвард Руха Илья Квасница прокомментировал инсайд Виктора Вацка, заявлявший об интересе со стороны Жироны к украинцу.

– Мною интересуются в Испании? Не знаю. Я об этом впервые слышу.

– Если прикинуть гипотетически, вам был бы интересен такой вариант продолжения карьеры?

– Сейчас я полностью сконцентрирован на выступлениях за Рух.

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– От руководства не было информации, что вами кто-то интересовался?

– Нет, – сказал Квасница в комментарии сайту Sport-Express.

Напомним, несколько дней назад украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что в Жироне рассматривают Квасницу наследником Виктора Цыганкова.

Квасница в текущем сезоне отыграла за Рух 18 матчей, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Соглашение форварда с Рухом действует до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает Илью в 400 тысяч евро.

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