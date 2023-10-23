Нападающий Полесья Филипп Будковский имел немалые проблемы со здоровьем, что не помешало ему сыграть еще в двух матчах.

Будковский получил перелом первой плюсневой кости еще в матче 8-го тура УПЛ против Миная, сообщает ТаТоТаке. Именно из-за этого форвард отсутствовал в заявке на игру с Ворсклой.

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Самое курьезное то, что Филипп, имея перелом, умудрился сыграть полный поединок против Колоса и результативно вышел на замену в игре с Динамо.

Добавим, что Будковский сыграл в 11 матчах за Полесье в этом сезоне, отметившись 4 голами.

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