Лидер Полесья забивал Динамо, имея перелом, – СМИ
12:26 - Читати українською
Нападающий Полесья Филипп Будковский имел немалые проблемы со здоровьем, что не помешало ему сыграть еще в двух матчах.
завершено
15’ Борис Крушинский
57’ Евгений Морозко
70’ Артем Козак
Александр Караваев 90+3’
15’ Борис Крушинский
57’ Евгений Морозко
70’ Артем Козак
90+3’ Александр Караваев
Будковский получил перелом первой плюсневой кости еще в матче 8-го тура УПЛ против Миная, сообщает ТаТоТаке. Именно из-за этого форвард отсутствовал в заявке на игру с Ворсклой.
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Самое курьезное то, что Филипп, имея перелом, умудрился сыграть полный поединок против Колоса и результативно вышел на замену в игре с Динамо.
Добавим, что Будковский сыграл в 11 матчах за Полесье в этом сезоне, отметившись 4 голами.
Полесье разбило Ворсклу и поднялось на 2 место УПЛ – полтавчане получили пенальти и доигрывали в меньшинстве
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