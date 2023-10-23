Лідер Полісся забивав Динамо, маючи перелом, – ЗМІ
12:26 - Читать на русском
Нападник Полісся Пилип Будківський мав чималі проблеми зі здоров'ям, що не завадило йому зіграти ще у двох матчах.
57’ Євген Морозко
70’ Артем Козак
Олександр Караваєв 90+3’
57’ Євген Морозко
70’ Артем Козак
90+3’ Олександр Караваєв
Будківський зазнав перелому першої плюснової кістки ще у матчі 8-го туру УПЛ проти Минаю, повідомляє ТаТоТаке. Саме через це форвард був відсутній у заявці на гру з Ворсклою.
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Найкурйозніше те, що Пилип, маючи перелом, примудрився зіграти повний поєдинок проти Колоса та результативно вийшов на заміну в грі з Динамо.
Додамо, що Будківський зіграв у 11 матчах за Полісся в цьому сезоні, відзначившись 4 голами.
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