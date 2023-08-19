"Що відчуваю від переходу в ЛАСК? Передусім велику відповідальність перед уболівальниками. Тому що у цієї команди дуже класні фанати. Їхній сектор ультрас – понад 5 тисяч – забитий на кожній грі. Вони створюють неймовірну атмосферу. Хоча загалом всі вболівальники ЛАСКа щиро чекають від команди яскравої гри і, нарешті, трофеїв.

Лідер молодіжної збірної України знайшов новий клуб – до нього був інтерес у Німеччині та АПЛ

Скажу так – фінальний вибір був між клубами з Німеччини, Франції та Чехії. Але важливо зауважити, що першими домовитися зі Славією зміг саме ЛАСК. Значить, вони хотіли мене бачити в себе найбільше.

Чи звертався Шахтар з пропозиціями? Особисто до мене або до мого агента Шахтар не звертався. Але я нещодавно змінив номер телефону, тож, можливо, вони телефонували на мій старий номер", – поділився Таловєров у інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, що Таловєров не входить до планів наставника Славії Їндржиха Трпішовскі та навіть не потрапив до заявки на сезон у чемпіонаті та єврокубках. Півфіналіст молодіжного Євро-2023 зіграв за празький клуб 16 матчів та відзначився 1 асистом. Раніше ЗМІ писали про інтерес до українця з боку представників Бундесліги – Вердера та Айнтрахта, а також англійського Вест Хема.

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