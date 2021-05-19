Действующее соглашение с Миланом заканчивается уже этим летом. Хакан станет свободным агентом, но соблазнительных предложений от европейских топ-клубов до сих пор не получал.

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Чалханоглу никак не может договориться о новом соглашении с "россонери", а предложение Ювентуса тоже выглядит не очень выгодным. Именно поэтому 26-летний полузащитник оценивает возможность перебраться в Катар, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport.

По информации источника, пригласить Чалханоглу готов Аль-Духайль, который предлагает зарплату в размере 8 млн евро в год, а также дополнительно 8 миллионов сразу после подписания контракта. Это самое высокое предложение, полученное футболистом, поэтому он рассматривает возможность переезда в Катар.

Ранее сообщалось, что Милан хочет сохранить своего лидера, но не готов платить более 4 млн евро за сезон. Предложение Ювентуса тоже не намного щедрее – 5 млн. Не убедил грандов даже лучший сезон Чалханоглу с момента переезда в Серию А, в котором он забил 4 гола и отдал 9 ассистов в 32-х матчах.

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