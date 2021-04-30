Руководство Милана не будет церемониться с игроками, если они не выполнят главное задание на сезон.

Летом семь игроков "росссонери" рискуют покинуть Сан-Сиро, информирует Sempre Milan со ссылкой на Tuttosport.

Милан определился с судьбой Пиоли – клуб рискует в очередной раз остаться без Лиги чемпионов

Две "капризные" звезды не продлевают контракты и могут уйти свободными агентами – Доннарумма и Чалханоглу. Томори и Мейте выступают за Милан на правах аренды, но их выкуп не кажется решенным делом. Соглашение ветерана Марио Манджукича также рассчитано только до лета. Вероятно, что придется продавать даже важных игроков. Романьоли и Леау высоко ценятся на рынке, поэтому могут серьезно пополнить бюджет клуба.

Добавим, что сейчас Милан занимает "непроходную" пятую строчку Серии А. Подопечные Пиоли уступают Ювентусу и Наполи по дополнительным показателям, а Аталанте – два очка.

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