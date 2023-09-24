Манчестер Юнайтед победил Бернли в шестом туре АПЛ. Видео гола и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Подопечные Тен Хага сумели прервать свою неутешительную серию из двух поражений подряд, обыграв Бернли. Единственный мяч во встрече забил Бруну Фернандеш после подачи углового. Это первый сухой матч голкипера Андре Онана с 14 августа.

Манчестер Юнайтед прервал серию поражений, удержав победу над Бернли.

Манчестер Юнайтед имеет девять баллов и занимает восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. Бернли остается на последнем месте с одним набранным пунктом.