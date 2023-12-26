"Когда я пришел, был один тренер (Александр Ковпак). У нас игра была заточена больше под позиционную: все через пас, контроль мяча. Пришло много игроков, которым понадобилось время, чтобы сыграться. Это нелегкий процесс – построить команду, когда пришло много новичков, всегда нужно время.

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Затем пришел другой тренер (Олег Дулуб). Требования изменились, команда стала более сыгранной. Затем подстроились под новую систему игры и постепенно поняли то, что от нас требуется", – цитирует Наумца издание Украинский футбол.

Напомним, ЛНЗ завершил зимнюю часть на 10 строчке турнирной таблицы УПЛ. У подопечных Олега Дулуба 20 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.

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