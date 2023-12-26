"Коли я прийшов, був один тренер (Олександр Ковпак). У нас гра була заточена більше під позиційну: все через пас, контроль м'яча. Прийшло багато гравців, яким знадобився час, щоб зігратися. Це нелегкий процес – побудувати команду, коли прийшло багато новачків. Завжди потрібен час.

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Потім прийшов інший тренер (Олег Дулуб). Вимоги змінилися, команда стала більш зіграною. Потім підлаштувалися під нову систему гри і поступово зрозуміли те, що від нас вимагається", – цитує Наумця видання Український футбол.

Нагадаємо, ЛНЗ завершив зимову частину УПЛ на 10 сходинці турнірної таблиці УПЛ. Підопічні Олега Дулуба мають у своєму активі 20 турнірних пунктів після 16 зіграних матчів.

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