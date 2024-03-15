“Мне позвонил агент и сказал, что, возможно, поеду на тренировку с первой командой и потом вернусь в молодежку на матчи.

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А через несколько дней я узнал, что еду полноценно. Очень обрадовался, позвонил сразу маме – она была очень счастлива. Это была моя детская мечта.

Я до сих пор не могу осознать, что это не сон. Спасибо за доверие, буду делать все возможное, чтобы закрепиться и быть достойным представлять страну на международной арене.

Шовковский на сборах Динамо говорил, что я хорошо работаю, если буду продолжать так, то и в национальную сборную поеду. Не прогадал. Так и случилось. Какой номер хочу в сборной? Без разницы, я просто рад, что я здесь", – рассказал Бражко в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, Владимир должен заменить в сборной Тараса Степаненко, который не поможет национальной команде из-за травмы.

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