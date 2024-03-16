"Ми перед молодіжним Євро ставили для себе мету поїхати на Олімпіаду. Так і сталося. Ми вийшли, все добре, сподіваюсь, що клуби домовляться з УАФ і ми поїдемо на Олімпійські ігри. Це вперше, коли футбольна збірна виходить на Ігри. Я б дуже хотів поїхати туди.

"Досі не можу усвідомити, що це не сон": хавбек Динамо – про пророцтво Шовковського і дебютний виклик у збірну України

Чи хотів би я зіграти на обох турнірах, якщо збірна України вийде на Євро-2024? Якщо так вирішать тренери національної та олімпійської збірних, то я тільки за. Сил вистачить на два турніри, 100 відсотків", – сказав Бражко у коментарі ВЗБІРНА.

До слова, Володимир має замінити у національній збірній Тараса Степаненка, який не допоможе національній команді через травму.

Нагадаємо, чемпіонат Європи пройде з 14 червня по 14 липня у Німеччині. Футбольний турнір Олімпіади триватиме з 24 липня по 9 серпня в семи містах Франції.

Ротань обрав склад для історичної збірної України – раніше такої команди не існувало