Рафа Маркес может заменить Хави в должности наставника Барселоны. У руководства "сине-гранатовых" есть претензии к работе испанца.

Некоторые иностранные СМИ активно заявляют о проблемах в раздевалке Барселоны – ряд футболистов хочет отставки Хави с должности наставника "сине-гранатовых". Слухи о недовольстве футболистов начали распространяться после поражения Барселоны от донецкого Шахтера.

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Как сообщает испанский инсайдер Хосе Альварес в эфире El Chiringuito TV, руководство каталонцев рассматривает кандидатуру Рафы Маркеса, который может заменить Хави на должности коуча основной команды Барселоны – ныне легендарный мексиканец работает с резервной командой "сине-гранатовых".

"Чтобы остаться в Барселоне Хави должен достичь не менее двух целей: дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов и до последнего бороться за "золото" Ла Лиги. Руководству очень нравится работа Рафы Маркеса. Он знает структуру клуба", – заявил Альварес.

Напомним, Рафа Маркес выступал за Барселону в 2003-2010 годах, после чего перебрался в МЛС.

В настоящее время Барселона занимает 3 строчку турнирной таблицы Ла Лиги. Каталонцы уступают лидерство мадридскому Реалу и Жироне, за которую выступают Виктор Цыганков и Артем Довбик. В Лиге чемпионов подопечные Хави идут первыми в своей группе, но в матче 4-го тура проиграли Шахтеру.

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