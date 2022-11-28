Голкипер "альбиселесте" Эмилиано Мартинес признался, что прибегал к услугам "мозгоправа" после неожиданного поражения (1:2) от "орлов пустыни" в 1-м туре ЧМ-2022.

"Я тогда очень страдал. Пришлось пообщаться с психологом, потому что я пропустил два гола после двух ударов в створ ворот.

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Я представлял 45 миллионов аргентинцев и должен был сыграть лучше", – цитирует Мартинеса Ole.

Напомним, во втором туре Аргентина после невнятного первого тайма смогла забить два гола в ворота Мексики, а Эмилиано оставил свои ворота сухими.

Перед решающей дуэлью с Польшей, которая с четырьмя очками лидирует в группе С, "альбиселесте" в турнирной таблице идут вторыми, имея в активе три балла. Столько же у Саудовской Аравии. Мексика с 1 пунктом – последняя.

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