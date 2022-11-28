Голкіпер "альбіселесте" Еміліано Мартінес зізнався, що вдався до послуг "мозкоправа" після несподіваної поразки (1:2) від "орлів пустелі" у 1-му турі ЧС-2022.

"Я тоді дуже страждав. Довелося поспілкуватися з психологом, тому що я пропустив два голи після двох ударів у площину воріт.

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Я представляв 45 мільйонів аргентинців і повинен був зіграти краще", – цитує Мартінеса Ole.

Нагадаємо, у другому турі Аргентина після невиразного першого тайму змогла забити два голи у ворота Мексики, а Еміліано залишив свої ворота сухими.

Перед вирішальною дуеллю з Польщею, яка з чотирма очками лідирує у групі С, "альбіселесте" у турнірній таблиці йдуть другими, маючи в активі три бали. Стільки ж у Саудівської Аравії. Мексика з 1 пунктом – остання.

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